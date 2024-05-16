Bulgaristan 0-3 Japonya (MAÇ SONUCU-ÖZET) Japonya turnuvaya 2'de 2 ile başladı!

Bulgaristan 0-3 Japonya (MAÇ SONUCU-ÖZET) Japonya turnuvaya 2'de 2 ile başladı!

Son dakika spor haberi: Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Antalya'da oynanan maçta Japonya, Bulgaristan'ı 3-0 yendi ve turnuvaya 2'de 2 yaparak devam etti.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2024- 18:51