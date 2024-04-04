Sultanlar Ligi Play-Off yarı final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda VakıfBank'ı 23-25, 20-25 ve 22-25'lik setlerle 3-0 yendi. Eczacıbaşı, bu sonuçla seride durumu 2-0'a getirerek adını finale yazdırmayı başardı.

Eczacıbaşı Dynavit, finalde Fenerbahçe Opet ile Sultanlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olmak için mücadele edecek.

SALON: Vakıfbank Spor Sarayı

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Tuncay Sevim

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Alexia Caratasu, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Derya Cebecioğlu, Van Aalen, Bahar Akbay, Thompson)

ECZACIBAŞI DYNAVIT: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Voronkova, Jack-Kisal, Elif Şahin (Simge Aköz, Gray, Yaprak Erkek, Stevanovic)

SETLER: 23-25, 20-25, 22-25

SÜRE: 94 dakika (35, 29, 30)