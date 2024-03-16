Ebrar Karakurt: Rusya'daki voleybolseverler...

Milli takımdaki performanslarının yanı sıra gittiği takımlarda farkını ortaya koyan Ebrar, Rusya Ligi'nde gösterdiği üstün performans, sahadaki etkinliği ve takımı için değerinin altını çiziyor. Ebrar, sadece güçlü hücum kabiliyetleriyle değil, aynı zamanda savunmadaki katkıları ve takım oyunundaki etkinliği ile de takımının önemli bir parçası haline gelmiş durumda.

Odintsovo Zareçe deplasmanında 3-0 kazandıkları maçın ardından DHA'ya açıklamalar yapan milli oyuncu Ebrar Karakurt, Rusya'daki hayatından memnun olduğunu belirterek; "Biraz soğuk olmasına rağmen gayet keyifli geçiyor. Buradaki hayatımdan gayet memnunum. Beni desteklemek için herkesi maçlarıma bekliyorum. Voleybola ilgi de gayet güzel. Özellikle bizim taraftarımız çok iyi. Ama diğer şehirlerde de voleybola ilgi çok. Bir Türkiye değil ama burada da güzel. Bence voleybol Rusya'da yayılmakta olan bir spor ve kültür. Bunun da bir parçası olduğum için çok mutlu hissediyorum. Eğer oyunumla da onları mutlu edebiliyorsam ne mutlu bana.

Ruslarla birbirimize benziyoruz bence. Bana karşı da gayet samimiler. Etrafımda Türkçe bilen birçok kişi ve antrenör var. Burada her şey gayet güzel gidiyor" şeklinde konuştu.

Rusya Ligi'nde 4'üncü sırada bulunan Lokomotiv Kaliningrad'da takım arkadaşlarıyla uyumu ve saha içindeki liderliği, onun takımdaki rolünün sadece bir skorer olmadığını, aynı zamanda bir oyun kurucu ve motivasyon kaynağı olduğunu gösteriyor. Ebrar, sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da voleybolun yükselen yıldızlarından biri olarak kendini kanıtlamış durumda.