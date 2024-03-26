Halkbank 3-1 Fenerbahçe Parolapara (MAÇ SONUCU - ÖZET) F.Bahçe Kupa Voley'e veda etti!

Halkbank 3-1 Fenerbahçe Parolapara (MAÇ SONUCU - ÖZET) F.Bahçe Kupa Voley'e veda etti!

2024 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley ikinci yarı final mücadelesinde Halkbank, Fenerbahçe Parolapara’yı 3-1 mağlup etti ve Arkas Spor’un finaldeki rakibi oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2024- 20:20