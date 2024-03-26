Bursa'da düzenlenen 2024 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley ikinci yarı final mücadelesinde Halkbank, Fenerbahçe Parolapara'yı 25-12, 25-16, 20-25 ve 26-24'lük setlerle 3-1 mağlup ederek Arkas Spor'un finaldeki rakibi oldu. AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşması yarın saat 17.00'de Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak.
SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Yasin Okumuş
HALKBANK: Mert Matic, Hüseyin Batuhan Duman, Lagumdzija, Volkan Döne (L), N'Gapeth, İzzet Ünver, Ma'a, Abdel-Aziz, Doğukan Ulu, Yunus Emre Tayaz, Blankenau
FENERBAHÇE PAROLAPARA: Kaan Gürbüz, Caner Peksen, Hasan Yeşilbudak (L), Vahit Emre Savaş, Luburic, Ali Deniz Yılmaz, Kooy, Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Sıkar, Penchev, Murat Yenipazar, Caner Dengin (L), Ghaziani
SETLER: 25-12, 25-16, 20-25, 26-24
SÜRE: 112 dakika (22', 25', 31', 34')