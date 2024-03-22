Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Osman Aşkın Bak, Mısır'da düzenlenen organizasyonda 49 kilo erkekler kategorisinde 161 kiloluk derece elde ederek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Abdullah Kayapınar'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mısır'ın Şarm el- Şeyh şehrinde gerçekleşen Para Halter Dünya Kupası' nda 49 kilo erkeklerde mücadele eden Abdullah Kayapınar, 161 kiloluk derece elde ederek, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı. Başarılarıyla bizi daima gururlandıran milli sporcumuzu tebrik ediyor, kendisine başarılar diliyorum."