Altay milli arada yaralarını saracak!

Siyah-beyazlılarda ağır gribal enfeksiyon geçirmesi nedeniyle son 2 maçta görev yapamayan kaleci Ozan'ın iyileşerek takımla antrenmanlara başladığı öğrenildi.

Sakaryaspor deplasmanında riske edilmeyen Enes Yetkin ve Mehmet'in de durumlarının iyi olduğu, iki oyuncunun birkaç gün içinde takıma katılacağı belirtildi. İzmir ekibinde dizindeki esneme nedeniyle tedavisi süren Eren Erdoğan'ın fizyoterapist eşliğinde yaptığı bireysel çalışmaların sonuna geldiği, önümüzdeki hafta toplu çalışmalarda yer alacağı ifade edildi.