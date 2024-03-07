Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olimpiyatlar için kota müsabakaları hız kesmeden devam ediyor.
Paris 2024'e Türkiye, 50 sporcuyla katılmayı garantiledi. Haziran ayına kadar sürecek kota müsabakalarında olimpiyata katılım gösterecek Türk sporcu sayısının artması bekleniyor.
FİLENİN SULTANLARI 12 KİŞİYLE OLİMPİYATA GİDECEK
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 12 sporcuyla mücadele edecek.
FIVB Milletler Ligi ile Avrupa Şampiyonası'nın son galibi olan ve Dünya Kupası niteliği taşıyan Olimpiyat Elemeleri'ni de birinci bitirerek Paris vizesi alan "Filenin Sultanları", Fransa'da altın madalya mücadelesi verecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı (5 kişi), okçulukta Klasik Yay Erkek Milli Takımı (3 kişi) şu ana kadar takım olarak olimpiyatta yer almaya hak kazanan takımlar oldu. Cimnastik ve okçulukta olimpiyatta yer alacak milli sporcular, takım yarışlarının yanı sıra bireyselde de mücadele edecek.
BİREYSELDE EN ÇOK KOTA BOKS VE GÜREŞTE
Olimpiyat için geri sayım sürerken Türkiye'ye bireysel branşlarda en çok kota kazandıran sporlar, şu ana kadar boks ve güreş oldu.
Boksta milli sporcular Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Gizem Özer, Samet Gümüş ve Tuğrulhan Erdemir, Polonya'da geçen yıl düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda Paris 2024'e kota almayı başardı.
Milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Ali Cengiz, İbrahim Çiftçi, Buse Tosun Çavuşoğlu ile Evin Demirhan Yavuz da 2023 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye olimpiyat kotası kazandıran isimler oldu.
TOKYO'DA MADALYA ALAN İSİMLER
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan 13 isimden 8'i Paris 2024 için Türkiye'ye kota kazandırdı
Tokyo'da altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli ile gümüş madalya alan Buse Naz Çakıroğlu, Paris'te de yer alacak.
Okçulukta altın madalya alan Mete Gazoz, güreşte bronz madalyalar elde eden Taha Akgül ile Rıza Kayaalp, artistik cimnastikte de Ferhat Arıcan, Türkiye'ye kota kazandırdı. Bu isimlerin Paris'te olmasına kesin gözüyle bakılırken, ülke kotası olduğu için son kararı ulusal federasyonları verecek.
Tekvandoda ise bronz madalyalı sporcular Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber, Paris 2024 bileti elde etti.
Son olimpiyatta bronz madalya alan milli güreşçi Yasemin Adar'ın ise kota müsabakaları 2024 yılında devam edecek. 2020 Tokyo'da karatede madalya alan 4 isim ise bu branşın Paris 2024'te yer almayacağından dolayı olimpiyatta mücadele edemeyecek.
PARİS'TE 11 BRANŞ GARANTİ
Türkiye, Paris 2024'te 11 farklı branşta yer almayı garantiledi.
Atıcılık, atletizm, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, güreş, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ile yüzmede milli sporcular Paris'te madalya mücadelesi verecek.
Bu branşların yanı sıra diğer olimpik branşlarda da kota müsabakaları sürecek. Bazı branşlarda sporcular dünya sıralamasına göre de kota hakkı elde edebilecek.
BAZI BRANŞLARDA İSİMLERİ FEDERASYONLAR BELİRLEYECEK
Bazı branşlarda kurallar gereği, sporcular kota alsa da olimpiyata katılacak isimleri ulusal federasyonlar belirleyecek.
Şu ana kadar kota kazanılan voleybol, yol bisikleti, artistik cimnastik, güreş, yelken ve okçulukta katılacak isimlere federasyonlar karar verecek.
KOTALAR
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na şu ana kadar kota alan milli sporcular ve branşlar şöyle:
|Branş
|Sporcu
|Disiplin - Sıklet
|Kota
|Kotayı aldığı müsabaka
|Kotayı aldığı derecesi
|Atıcılık
|İsmail Keleş
|10 metre havalı tabanca
|Ülke
|2023 Avrupa Oyunları
|Altın madalya
|Atıcılık
|Şimal Yılmaz
|10 metre havalı tabanca
|Ülke
|Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası
|Gümüş madalya
|Atıcılık
|Sena Can
|Skeet
|Ülke
|2023 Dünya Şampiyonası
|8.
|Atletizm
|Kaan Kigen Özbilen
|Maraton
|Bireysel
|2023 Barselona Maratonu
|2.05.37
|Atletizm
|Sultan Haydar
|Maraton
|Bireysel
|2023 Valencia Maratonu
|2.21.27
|Atletizm
|Ersu Şaşma
|Sırıkla atlama
|Bireysel
|Almanya Uluslararası Sırıkla Atlama Yarışması
|5.90 metre
|Atletizm
|Salih Korkmaz
|20 km yürüyüş
|Bireysel
|2023 Dünya Atletizm Şampiyonası
|1.19.49
|Atletizm
|Yasmani Copello Escobar
|400 metre engelli
|Bireysel
|2023 Dünya Atletizm Şampiyonası
|48.66
|Yol Bisikleti
|Türkiye
|Yol yarışı
|Ülke
|UCI Yol Bisikleti Ülkeler Dünya Sıralaması Listesi
|40.
|Boks
|Buse Naz Çakıroğlu
|50 kilo
|Bireysel
|2023 Avrupa Oyunları
|Altın madalya
|Boks
|Hatice Akbaş
|54 kilo
|Bireysel
|2023 Avrupa Oyunları
|Bronz madalya
|Boks
|Gizem Özer
|60 kilo
|Bireysel
|2023 Avrupa Oyunları
|Bronz madalya
|Boks
|Busenaz Sürmeneli
|66 kilo
|Bireysel
|2023 Avrupa Oyunları
|Altın madalya
|Boks
|Samet Gümüş
|51 kilo
|Bireysel
|2023 Avrupa Oyunları
|Gümüş madalya
|Boks
|Tuğrulhan Erdemir
|71 kilo
|Bireysel
|2023 Avrupa Oyunları
|Bronz madalya
|Artistik Cimnastik
|Ferhat Arıcan
|Takım - Bireysel
|Ülke
|2023 Dünya Şampiyonası
|10.
|Artistik Cimnastik
|Adem Asil
|Takım - Bireysel
|Ülke
|2023 Dünya Şampiyonası
|10.
|Artistik Cimnastik
|Ahmet Önder
|Takım - Bireysel
|Ülke
|2023 Dünya Şampiyonası
|10.
|Artistik Cimnastik
|Ayberk Koşak
|Takım - Bireysel
|Ülke
|2023 Dünya Şampiyonası
|10.
|Artistik Cimnastik
|Emre Dodanlı
|Takım-Bireysel
|Ülke
|2023 Dünya Şampiyonası
|10.
|Güreş
|Rıza Kayaalp
|Grekoromen 120 kilo
|Ülke
|2023 Dünya Şampiyonası
|Gümüş madalya
|Güreş
|Ali Cengiz
|Grekoromen 87 kilo
|Ülke
|2023 Dünya Şampiyonası
|Altın madalya
|Güreş
|Taha Akgül
|Serbest 125 kilo
|Ülke
|2023 Dünya Şampiyonası
|Bronz madalya
|Güreş
|İbrahim Çiftçi
|Serbest 97 kilo
|Ülke
|2023 Dünya Şampiyonası
|5.
|Güreş
|Buse Tosun Çavuşoğlu
|Kadınlar 68 kilo
|Ülke
|2023 Dünya Şampiyonası
|Altın madalya
|Güreş
|Evin Demirhan Yavuz
|Kadınlar 50 kilo
|Ülke
|2023 Dünya Şampiyonası
|5.
|Okçuluk
|Mete Gazoz
|Klasik Yay Erkek Takım
|Ülke
|2023 Dünya Şampiyonası
|Gümüş madalya
|Okçuluk
|Ulaş Berkim Tümer
|Klasik Yay Erkek Takım
|Ülke
|2023 Dünya Şampiyonası
|Gümüş madalya
|Okçuluk
|Muhammed Abdullah Yıldırmış
|Klasik Yay Erkek Takım - Bireysel
|Ülke
|2023 Dünya Şampiyonası
|Gümüş madalya
|Tekvando
|Merve Dinçel Kavurat
|49 kilo
|Bireysel
|WT Olimpik Sıralama
|2.
|Tekvando
|Hatice Kübra İlgün
|57 kilo
|Bireysel
|WT Olimpik Sıralama
|4.
|Tekvando
|Nafia Kuş Aydın
|67 kilo
|Bireysel
|WT Olimpik Sıralama
|2.
|Tekvando
|Hakan Reçber
|68 kilo
|Bireysel
|WT Olimpik Sıralama
|3.
|Tekvando
|Emre Kutalmış Ateşli
|+80 kilo
|Bireysel
|WT Olimpik Sıralama
|5.
|Voleybol
|A Milli Kadın Takımı (12 kişi)
|Takım
|Ülke
|FIVB Kadınlar Olimpiyat Eleme Turnuvası
|Altın madalya
|Yüzme
|Kuzey Tunçelli
|800 ve 1500 metre serbest
|Bireysel
|2023 Gençler Dünya Şampiyonası
|7.48.75 - 14.58.67
|Yüzme
|Emir Batur Albayrak
|1500 metre serbest
|Bireysel
|2023 Gençler Dünya Şampiyonası
|15.00.57
|Yelken
|Yiğit Yalçın Çitak
|ILCA 7
|Ülke
|2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası
|28.
|Yelken
|Ecem Güzel
|ILCA 7
|Ülke
|2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası
|36.