Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Gamze Altun, kürsüye çıkma başarısı gösterdi. 45 kiloda mücadele eden Gamze, silkmede 92 kilogram ile Avrupa rekoru kırarak altın madalyaya uzanırken, toplamda 157 kilogram ile Avrupa ikinciliğini elde etti.