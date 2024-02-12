Milli halterci Duygu Alıcı, Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada 78 kilo ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Duygu Alıcı, koparmada 78 kilo ile gümüş madalyanın sahibi olurken, silkme müsabakasında başarılı olamadı. Aynı kiloda Medine Bilicier koparmada 74 kiloluk kaldırışıyla 4. olurken silkmede üç hakkında da başarılı olamadı.