Vodafone Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı sürüyor. Fenerbahçe Opet sahasında Galatasaray Daikin'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lider Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE OPET - GALATASARAY DAİKİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin maçı 4 Şubat Pazar günü saat 17:30'da TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin maçı CANLI İZLE