Fenerbahçe Opet 3-1 Allianz MTV (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe yarı finale yükseldi!

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet sahasında Allianz MTV ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, bu maçı 3-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2024- 22:25