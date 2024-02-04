Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları'nı 3-0 yendi.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Caner Çildir, Uğur Ateş
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Beyza Arıcı, Voronkova, Hande Baladın, Stevanovic, Naz Aydemir Akyol (Simge Aköz, Tuna Aybüke Özel, Yasemin Yıldırım)
Karayolları: Strunjak, Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Rahimova, Eylül Durgun (Alara Altundağ, Selin Nevruz, Elif Boran, Leban, Buse Özden, Sıla Saraçbaş)
Setler: 25-22, 25-11, 25-17
Süre: 72 dakika (28, 21, 23)