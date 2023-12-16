Son dakika spor haberi: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalde Eczacıbaşı Dynavit, Dentil Praia'yı 3-1 mağlup etti ve finale yükselti. İşte detalya...

Eczacıbaşı Dynavit, Çin'in ev sahipliğinde, Hangzhou şehrinde düzenlenen 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda, Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube'yi 25-16, 25-12, 25-27 ve 25-22'lik skorlarla 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmanın ilk seti rakip takım üstünlüğüyle başladı. Turuncu beyazlılar, Hande Baladın imzalı üst üste bulduğu sayılarla öne geçti ve arayı açarak seti 25-16 kazandı. Etkili performansını ikinci sette de sürdüren turuncu-beyazlılar, rakibine yalnızca 12 sayı vererek seti 25-12 kazandı ve skoru 2-0'a getirdi. Çekişmeli rallilere sahne olan üçüncü seti rakip ekip 27-25 kazandı.

Setin başından sonuna oyun üstünlüğünü elinden bırakmayan turuncu beyazlılar, son seti 25-22, maçı da 3-1 kazanarak FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı. Aldığı 24 sayıyla kaptan Tijana Boskovic yeniden maçın en skorer ismi oldu. Aldıkları 13 sayıyla Irina Voronkova ve Jovana Stevanovic galibiyetin kazanılmasında önemli rol oymadı. Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular, toplamda 15 blok ve 7 servis sayısı elde etti.

Eczacıbaşı Dynavit, final karşılaşmasında Tianjin Bohai Bank - VakıfBank arasında oynanacak karşılaşmanın rakibini bekleyecek. Final karşılaşması, 17 Aralık Pazar günü, saat 14.30'da oynanacak. Mücadele, TRT spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

SALON: Dragon Sports Center

HAKEMLER: Sonja Simonovska (Karadğa), Ziling Wang (Çin)

ECZACIBAŞI Dynavit: Hande, Jack, Naz, Voronkova, Stevanovic, Boskovic, Simge (L) (Yaprak, Elif, Gray, Beyza, Defne, Czyrnianska)

DENTİL PRAIA: Kasiely, Adenizia, Claudia, Kuznetsova, Lorena, Tainara, Natália (L), Suelen (L) (Monique, Rabadzhieva, Naiane, Milka, Priscila)

SETLER: 25-16, 25-12, 25-27, 25-22

SÜRE: 78 dakika