Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gün akşam seansında, Sinner ile 5 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev çeyrek finalde karşı karşıya geldi.
2 saat 39 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenen Sinner, turnuvada ilk kez yarı finale çıktı.
Sinner, yarı finalde kariyerinin 11. Avustralya Açık şampiyonluğunu hedefleyen 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ile karşılaşacak.
İki raket geçen yıl Wimbledon yarı finalinde eşleşmiş, Djokovic korttan 3-0 galip ayrılmıştı.