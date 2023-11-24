VakıfBank Fenerbahçe Opet voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

VakıfBank Fenerbahçe Opet voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. VakıfBank sahasında Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek. Peki; VakıfBank-Fenerbahçe Opet voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 24.11.2023- 16:03 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023- 16:03