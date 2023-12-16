VakıfBank 3-0 Tianjin Bohai (MAÇ SONUCU-ÖZET) Voleybolda Türk derbisi!

Son dakika spor haberi: VakıfBank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Yarı Final maçında Tianjin Bohai'yi 3-0 mağlup etti ve finalde Eczacıbaşı'nın rakibi oldu. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 16.12.2023- 15:46 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023- 16:10