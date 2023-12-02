Türkiye Kadınlar Sultanler Ligi'nde Eczacıbaşı ile Sarıyer Belediye karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1 kazandı.

Eczacıbaşı galibiyet serisini bu karşılaşmada da sürdürdü ve yoluna doludizgin devam etti.

31 puanla liderlik koltuğunda oturan Eczacıbaşı'nın ligde sadece 1 yenilgisi bulunuyor.

Sarıyer Belediye ise 7. yenilgisini aldı.

İŞTE SET SONIUÇLARI:

1. Set: Eczacıbaşı 23 - 25 Sarıyer Belediye

2.Set: Eczacıbaşı 25 - 21 Sarıyer Belediye

3. Set: Eczacıbaşı 25- 23 Sarıyer Belediye

4. Set: Eczacıbaşı 25- 23 Sarıyer Belediye