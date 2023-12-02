Türkiye Kadınlar Sultanler Ligi'nde Eczacıbaşı ile Sarıyer Belediye karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1 kazandı.
Eczacıbaşı galibiyet serisini bu karşılaşmada da sürdürdü ve yoluna doludizgin devam etti.
31 puanla liderlik koltuğunda oturan Eczacıbaşı'nın ligde sadece 1 yenilgisi bulunuyor.
Sarıyer Belediye ise 7. yenilgisini aldı.
İŞTE SET SONIUÇLARI:
1. Set: Eczacıbaşı 23 - 25 Sarıyer Belediye
2.Set: Eczacıbaşı 25 - 21 Sarıyer Belediye
3. Set: Eczacıbaşı 25- 23 Sarıyer Belediye
4. Set: Eczacıbaşı 25- 23 Sarıyer Belediye