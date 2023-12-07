Trafikte araç içerisinde ilerlerken tanımadığı kişiler tarafından darbedilen Oktay Derelioğlu ve eşine TFF'den geçmiş olsun mesajı geldi. İşte ayrıntılar...

Trafikte araç içerisinde seyir halindeyken tanımadığı kişiler tarafından acımasızca darbedilen Oktay Derelioğlu ve eşine Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) mesaj geldi.

İŞTE TFF'NİN O MESAJI:

A Milli Takımımızda forma giymiş olan futbol yorumcusu Oktay Derelioğlu'nun başından geçen talihsiz olay tüm futbol camiamızı büyük bir üzüntüye sevk etmiştir.

Kadıköy'de araç kullanırken iki trafik magandası tarafından saldırıya uğrayan ve hastanede tedavisi devam eden Oktay…