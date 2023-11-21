Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi 9. hafta mücadelesinde Beşiktaş Ayos, deplasmanda Karayolları'nı 3-1 yendi.
Bu sonuçla Beşiktaş Ayos, ligde üçüncü galibiyetini elde etti. Karayolları ise dokuzuncu yenilgisini yaşadı.
Salon: Ziraat Bankkart
Hakemler: İbrahim Ünal, Ali Sarıkuzu
Karayolları: Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Elisa Tuana Köse, Eylül Durgun, Strunjak, Dilay Özdemir (Selin Navruz, Alara Altundağ, Berka Buse Özden, Selena Leban)
Beşiktaş Ayos: Çağla Akın, Plak, Bengisu Aygün, Brakocevic, Fulden Ural, Maglio (Gizem Güreşen, Duru Aksu, Ecem Aknam, Demidova, Bahar Toksoy Guidetti)
Setler: 19-25, 26-24, 14-25, 16-25
Süre: 100 dakika (23, 32, 21, 24)