Vodafone Sultanlar Ligi 9. hafta mücadelesinde Beşiktaş Ayos, deplasmanda Karayolları ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-1 kazandı.

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi 9. hafta mücadelesinde Beşiktaş Ayos, deplasmanda Karayolları'nı 3-1 yendi.

Bu sonuçla Beşiktaş Ayos, ligde üçüncü galibiyetini elde etti. Karayolları ise dokuzuncu yenilgisini yaşadı.

Salon: Ziraat Bankkart

Hakemler: İbrahim Ünal, Ali Sarıkuzu

Karayolları: Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Elisa Tuana Köse, Eylül Durgun, Strunjak, Dilay Özdemir (Selin Navruz, Alara Altundağ, Berka Buse Özden, Selena Leban)

Beşiktaş Ayos: Çağla Akın, Plak, Bengisu Aygün, Brakocevic, Fulden Ural, Maglio (Gizem Güreşen, Duru Aksu, Ecem Aknam, Demidova, Bahar Toksoy Guidetti)

Setler: 19-25, 26-24, 14-25, 16-25

Süre: 100 dakika (23, 32, 21, 24)