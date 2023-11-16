Eczacıbaşı Dynavit 2’de 2 yaptı!

Eczacıbaşı Dynavit 2’de 2 yaptı!

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Bulgaristan temsilcisi Maritza Plovdiv’e konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmayı 25-13, 25-16 ve 25-20’lik set skorlarıyla 3-0 kazanarak 2'de 2 yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 16.11.2023- 21:51