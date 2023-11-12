Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Parolapara maçı ne zaman? Saat kaçta? | GS FB voleybol maçı CANLI

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Parolapara karşılaşacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Parolapara maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 12.11.2023- 14:41 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023- 14:41