Türk voleybolu Cumhuriyet'in 100. yılında dünyanın zirvesine çıktı. 2000'li yılların başında Türkiye'deki voleybol kültürü artmaya başladı ve bu anlamda ilk başarı 2003 Polonya'da geldi.

Neslihan Demir, Özlem Özçelik, Natalia Hanikoğlu, Gülden Kayalar ve Esra Gümüş isimlerin yer aldığı kadro 2003'te finalde Polonya'ya kaybetti. Ama bu kayıp bile başlı başına bir başarı anlamına geliyordu.

Filenin Sultanları unvanı ile anılmaya başlayan Kadın Voleybol Milli Takımı, 2011, 2017 ve 2021'de Avrupa şampiyonlarında zirveyi zorlasa da üçüncü oldu.

2019'da finalde Sırbistan'la karşılaşan Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonluğuna bir kez daha çok yaklaştı ancak ikinci oldu.

100. YILDA TÜM KUPALAR BİZİM

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Cumhuriyet'in 100. yılında tüm uluslararası kupalara adeta ambargo koydu. Filenin Sultanları ilk olarak 2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Filenin Sultanları, ABD'nin Teksas eyaletinin Arlington kentinde düzenlenen organizasyon finalinde Çin ile karşı karşıya geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık skorlarla 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyona'nın en eğlenceli anları ise bizim için o dakika başladı. "Erik Dalı" türküsü eşliğinde şampiyonluk kutlaması yapan baş antrenör Daniel Santarelli ve milli takım büyük mutluluk yaşadı. Salonda "Eric Dalı" şarkısı eşliğinde şampiyonluğu kutlayan Milli takımızdan Milli oyuncumuz Melissa Vargas da En Değerli Oyuncu seçildi.

İLK KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDULAR

2023 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa uzanan Filenin Sultanları'nda artık hedef 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'ydı... A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek Cumhuriyetimizin 100. yılında Avrupa şampiyon oldu.

Dünya 1 numarası olan Filenin Sultanları, Türk spor tarihinde takım sporlarında Avrupa şampiyonu olan ilk takım olarak tarihe geçti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız Cumhuriyet'in 100. yılında iki uluslararası kupayı kazanarak uzun yıllar unutulmayacak bir başarıya imza attı.

OLİMPİYAT VİZESİ NAMAĞLUP ALINDI

2023 FIVB Milletler Ligi ve 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşan Filenin Sultanları için artık hedef Tokyo'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri oldu. Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olarak dünya sıralamasında 1 numaraya yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Japonya'da düzenlenen elemelerde oynadığı altı karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı ve bu sonuçla 2024 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Millilerimiz, üst üste 2. kez Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek.