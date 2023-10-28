Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesaj ile Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesaj ile Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

"Cumhuriyetin yüz akı yüzde yüz gençlik, yüzde yüz spor" başlığıyla paylaşılan videoda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle, umudumuz ve istikbalimiz olan gençlere, uluslararası alanda başarılar kazanan sporcularımıza ve spor müsabakalarından görüntülere yer verildi.