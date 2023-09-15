Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), A milli takımlar düzeyinde voleybolcu "devşirme" uygulamasında 15 Eylül 2023 itibariyle değişikliğe gitti.



FIVB'nin aldığı karar sonucunda bir ülkenin A milli takımında forma giymiş voleybolcular, vatandaşlık alsa da artık başka bir ülkenin A milli takımında görev yapamayacak.



Başka ülkelerde doğan ve söz konusu tarihten önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alan 5 isim ise bu karardan etkilenmeyecek ve A milli takımlarda forma giyebilecek.

VARGAS DEVAM EDECEK

Filenin Sultanları'nın yıldızı Küba asıllı Melissa Vargas, 2021 yılında Türkiye vatandaşlığına geçtiği için FIVB'nin yeni devşirme kuralından etkilenmeyecek.



Türkiye'nin Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonluğunda sahaya önemli katkı koyan isimlerden Vargas'a, 18 yaşında yaşadığı sakatlık sonrası, yeterli tedavi imkanı olmadığını ileri sürdüğü Küba tarafından, 4 yıl men cezası verildi.



Sığınmacı statüsünde gittiği İsviçre'de voleybol hayatına devam eden genç sporcu, bu süreçte Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe'nin dikkatini çekti.



Fenerbahçe'ye 19 yaşında transfer edilen ve sarı-lacivertli formayla başarılı performans sergileyen Vargas, Sırbistan'ın da istemesine rağmen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını tercih etti.



Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını 2021'de alan ve iki yıl bekledikten sonra aynı hedefe koşmaya başladığı Filenin Sultanları ile Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğunu kazanan Vargas, şu anda Japonya'da 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ın olimpiyat kotası kovalayan kadrosunda yer alıyor.

LAGUMDZIJA KARDEŞLER

Bosna Hersek doğumlu voleybolcu kardeşler Adis ve Mirza Lagumdzija, 2014 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçti.

Ağabey Adis Lagumdzija, Saray Bosna'da 29 Mart 1999 yılında dünyaya geldi.



Babası voleybolcu Ekrem Lagumdzija sayesinde küçük yaşlarda voleybola ilgi duyan Adis Lagumdzija, vatandaşlığa geçtiği 2014 yılında Türkiye'deki voleybol kariyerine de başladı.



Adis, Avrupa Altın Ligi'nde 2018 yılında A Milli Takım ile ilk maçına çıktı ve bronz madalya kazandı.



Türkiye'de Galatasaray ve Arkas Spor formaları giyen pasör çaprazı, voleybol hayatına İtalya'nın Modena ekibinde devam ediyor.

Mirza Lagumdzija da ağabeyi Adis gibi babasının izinden giderek voleybolcu oldu.



Saray Bosna'da ağabeyinden 2 yıl sonra dünyaya gelen 2001 doğumlu Mirza, 2019 yılından beri Arkas Spor forması giyiyor.



A Milli Erkek Voleybol Takımı kadrosunda ağabeyi Adis ile birlikte görev alan Mirza, Filenin Efeleri ile 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli formayı giyebilmek için elemelerde mücadele edecek.

ALEKSIA SÜRESİNİN DOLMASINI BEKLİYOR

Romanya'nın başkenti Bükreş'te dünyaya gelen Aleksia Karutasu, 2022'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçti.



Anne ve babası profesyonel basketbol kariyerine sahip 2003 doğumlu Aleksia Karutasu, voleybola CSM Bükreş ekibinde başladı.



Romanya Ulusal Ligi'nde ilk maçına 13 yaşında çıkan ve Romanya tarihinin en genç profesyonel oyuncusu unvanını alan Aleksia Karutasu, 2018'de Romanya Ligi ve Romanya Kupası şampiyonlukları yaşadı.



Romanya Milli Takımı'nda 17 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nın en iyi pasör çaprazı seçilen Aleksia, 2018'de Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank'a transfer oldu.



Yeşilyurt takımında CEV Challenge Kupası'nı kazanan ve en iyi oyuncu ödülünü alan Aleksia, Galatasaray HDI Sigorta'da da forma giydi. VakıfBank kadrosunda bulunan ve 2022'de Türk vatandaşlığına kabul edilen Aleksia, "bekleme süresi" dolunca yeni statüden etkilenmeyecek ve Filenin Sultanları'na parkede katkı sunabilecek.

BOSNA HERSEK'TEN MERT MATIC

Bosna Hersek asıllı Mert Matic, 2017 yılında Türk vatandaşlığına geçti.Milli takımın alt kategorilerinde forma giyen 1995 doğumlu Matic, İsrail'de oynanan Avrupa Şampiyonası elemelerinde Filenin Efeleri kadrosunda yer aldı.Efeler Ligi'nde gelecek sezon Halkbank forması giyecek Matic de yeni statüden etkilenmeyecek 5 sporcu arasında buluyor.