BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-19 önde tamamlayan Beşiktaş, soyunma odasına 54-40 üstünlükle gitti. Üçüncü çeyreği de 74-52'yle önde bitiren siyah-beyazlılar, mücadeleden 97-69 galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş 97-69 Slavia Banska Bystrica (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'ndaki ilk maçında Slovakya'nın Slavia Banska Bystrica ekibini 97-69 mağlup etti.
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Yayın Tarihi: 11.10.2023- 22:01