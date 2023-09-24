Filenin Sultanları'nın Olimpiyat Oyunları'ndaki 6 rakibi belli oldu!

Filenin Sultanları Olimpiyat elemelerinde oynadığı tüm maçları kazanarak başarılı performansını sürdürmüştü. Müthiş bir seri yakalayan millilerin, olimpiyatlardaki rakipleri de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 24.09.2023- 23:49