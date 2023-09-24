3 ülkede düzenlenen olimpiyat elemelerinde Filenin Sultanları maçlarını Japonya'da oynadı.
Filenin Sultanları'nın Olimpiyat Oyunları'ndaki 6 rakibi belli oldu!
Filenin Sultanları Olimpiyat elemelerinde oynadığı tüm maçları kazanarak başarılı performansını sürdürmüştü. Müthiş bir seri yakalayan millilerin, olimpiyatlardaki rakipleri de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Oynadığı tüm maçları kazanan Milli Takım 7'de 7 yaparak grubunu lider tamamladı.
Başarılı bir grafik çizen Sultanlar, Paris'te gelecek yıl düzenlenecek oyunlara katılım hakkı elde etti.