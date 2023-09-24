Filenin Sultanları'ndan 22'de 22! Türkiye 3-0 Belçika | MAÇ SONUCU
2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'ne Japonya'yı 3-1 yenerek gitmeyi garantileyen Filenin Sultanları, gruptaki son maçında Belçika'yı 3-0'la geçeren grubunu lider tamamladı.
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Yayın Tarihi: 24.09.2023- 12:00 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023- 12:00
Rakibini 3-0'lık skorla mağlup eden Filenin Sultanları, grubu namağlup lider tamamlamış oldu.
Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyatları'nda da mücadele etmeye hak kazanmıştı.
SET SONUÇLARI:
Türkiye 25-14 Belçika
Türkiye 25-20 Belçika
Türkiye 25-21 Belçika