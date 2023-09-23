Türkiye - Japonya maçı sonrası Daniele Santarelli: 3 hedefimize ulaştık
Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Japonya'yı 3-1 mağlup ederek Paris Olimpiyatları biletini kaptı. Maçın ardından antrenör Santarelli galibiyeti değerlendirdi.
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Yayın Tarihi: 23.09.2023- 15:58
İŞTE SANTARELLI'NİN SÖZLERİ:
Öncelikle çok mutluyum. Japonya'ya karşı oynamak kolay değil. Ev sahibi olduğunda oynamak daha zordu. Bir set geçtikten sonra oyun tarzlarına adapte olduk. Dünyanın en iyi takımlardan birisi. Oyuncularım saha içinde konsatrasyonlarını kaybetmedi. Mükemmel voleybol oynadık.
Birkaç ay önce birlikte çalışmaya başladık. 3 hedefimiz vardı ve hepsine ulaştık. Yorucu bir yaz oldu ama tüm hedeflerimize ulaştık. Gerçekten mükemmel bir yaz oldu. sözlerini sarf etti.