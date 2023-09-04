A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında Sırbistan'ı 3-2'lik setlerle mağlup etti ve Avrupa şampiyonu oldu. Müsabaka sonrası başantrenör Daniele Santarelli açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, "İlk geldiğim günden beri kendimi Türk halkına ne kadar yakın hissettiğimi söylüyordum. Nerede olursak olalım Türkiye'den biri gibi hissediyorum." dedi.

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında Sırbistan'ı 3-2'lik setlerle mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın başantrenörü Daniele Santarelli, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Harika bir gün bizim için. Çok mutluyuz, bu muhteşem gün için takımım adına çok mutluyum. Ben, sizden biriyim. Kendimi Türk halkına çok yakın hissediyorum.

Bizim için harika bir yaz oluyor. Takımımın yaptığı işten çok mutluyum. Bu ülkeyi gururlandırıp, sevindirdiğimiz için çok mutluyum. Umarım bu şekilde devam eder. Böyle bir yaz olacağını biliyordum. Türkiye'deki voleybolun ne kadar üst bir seviye olduğunun farkındaydım. İlk geldiğim gün takıma bu hayatınızın en güzel yazı olabilir demiştim.

İlk geldiğim günden beri kendimi Türk halkına ne kadar yakın hissettiğimi söylüyordum. Nerede olursak olalım Türkiye'den biri gibi hissediyorum.