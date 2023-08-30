Spor federasyonları ve kulüpler, 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıl dönümünü paylaştıkları mesajla kutladı.

Kutlama mesajları şöyle;

FUTBOL FEDERASYONU: 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan mesajda, "Türk milletinin dünya tarihine geçen bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıl dönümünü kutlamanın haklı onur ve gururunu yaşıyoruz.

30 Ağustos; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde Türk ulusunun şanlı ordusuyla birlikte yazdığı eşsiz bir kahramanlık destanı, kutsal vatan topraklarının ebedi olarak düşman işgalinden kurtuluşunu müjdeleyen unutulmaz bir zaferdir.

Cumhuriyetimizin 100. yılında aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bizlere bu cennet vatanı armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" denildi.

BASKETBOL FEDERASYONU

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından başkan Hidayet Türkoğlu imzasıyla yayımlanan mesajda ise şu ifadeler yer aldı;

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman ordumuzun, vatanı düşman işgalinden kurtardığı günün 101. yılında, büyük zaferin bütün coşkusunu ilk günkü gibi hissediyor ve yaşıyoruz.

30 Ağustos 1922, aziz milletimizin, tutsaklığı ve işgali hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini bütün dünyaya bir kez daha ispat ettiği tarihtir. Bağımsızlığı karakteri olarak gören önderinin izinde, Türk milletinin verdiği kurtuluş mücadelesi tarihin şanlı sayfalarında yerini almıştır.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; bütün şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!"

GÜREŞ FEDERASYONU

Büyük Taarruz'un, bağımsızlık mücadelemizin en büyük zaferiyle sonuçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

VOLEYBOL FEDERASYONU

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, yurdumuzu düşman işgalinden kurtarmak adına eşsiz fedakarlıklarla verdiğimiz bağımsızlık mücadelemizin en büyük zaferi olan Büyük Taarruz'un, 101.yıl dönümünü en içten coşkumuzla kutluyoruz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz.

FENERBAHÇE

Bugün, tarihimizin gurur dolu zaferlerinden birini kazandığımız 30 Ağustos...

Bugün, Dumlupınar'da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında ilan ettiğimiz şanlı zaferimizin günü...

Bugün, 100. yılını büyük bir heyecanla yaşadığımız Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı o en özel tarih...

Tarihten bugüne, kuruluşundan sonsuzluğa, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizin izinden yürüyen Kulübümüz,

Milli değerleri benliğinde hissediyor,

Yarıştığı her alanda ay-yıldızlı bayrağı zirveye taşımaya şiar edinen sporcularıyla zaferlere koşuyor, durmaksızın yeni hedeflere yürüyor!

101.yılında, Büyük Zaferimiz kutlu olsun!

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz!

GALATASARAY KULÜBÜ

Büyük Taarruz'un zaferle neticelenip Türk'ün vatanını geri alışını müjdeleyen büyük günümüz, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Esaret zincirlerini ilelebet kırdığımız, 1926'dan bu yana her yıl artan bir coşkuyla kutladığımız bayramımız, yetişen nesiller tarafından da gururla kucaklansın, Atamızın hür ve aydınlık yolu Türk Milleti'ne daima ışık tutsun.

BEŞİKTAŞ

Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin mesajı şöyle;

"Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlayan bağımsızlık ve hürriyet mücadelesi, milletimizin azim ve kararlılığıyla 30 Ağustos 1922 tarihinde zaferle taçlanmıştır.

Anadolu topraklarının dünya var oldukça Türk yurdu olarak kalacağını ispatlayan şanlı zaferi bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını saygıyla rahmetle anıyorum.

"Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir" diyen bir liderin nesli olmaktan gurur duyuyoruz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyen bekçisi olacaktır."

TRABZONSPOR

30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

SİVASSPOR

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünü kutluyor, zaferin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan ve milleti uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

KAYSERİSPOR

Adını tarihe zaferlerle yazdıran Kahraman Türk Milleti'nin #30AğustosZaferBayramı'nı kutluyor, zaferin 101'inci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan toprağına can katan aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz.

GENÇLERBİRLİĞİ

"Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür." - Mustafa Kemal Atatürk

KONYASPOR

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun

RİZESPOR

Ülkemizin #30AğustosZaferBayramı kutlu olsun!

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz.

KASIMPAŞA

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

BAŞAKŞEHİR

#30Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

ANADOLU EFES

Tüm ulusumuzun #30Ağustos #ZaferBayramı'nı kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık uğruna mücadele veren tüm şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.