Türkiye Belçika voleybol maçı | CANLI İZLE

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna namağlup yükseldi. Bu turda Filenin Sultanları, Belçika'yı mağlup ederek çeyrek finale çıkmak istiyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 27.08.2023- 18:00 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023- 18:19