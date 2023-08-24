Türkiye - Almanya voleybol maçı CANLI İZLE

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası V Grubu'ndaki 5. ve son maçında Almanya ile kozlarını paylaşıyor.

Filenin Sultanları, C Grubu'ndaki ilk maçında İsveç'i, ikinci maçında Azerbaycan'ı, üçüncü maçında Çek Cumhuriyetini ve dördüncü maçında ise Yunanistan'ı devirerek 4^te 4 yapmış, hem gruptan çıkmayı hem de grup liderliğini garantilemişti.

CANLI SKOR

1. set sonucu: Türkiye 25 - 15 Almanya

2. set sonucu: Türkiye 25 - 20 Almanya

3. set oynanıyor: Türkiye 16 - 14 Almanya

TÜRKİYE - ALMANYA VOLEYBOL MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN