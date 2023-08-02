Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde kazandığı şampiyonluğun ardından hazırlık maçında Polonya ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen detaylar arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer almaktadır. Peki, Türkiye - Polonya voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Mİlli Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Türkiye - Polonya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Polonya maçı 2 Ağustos Çarşamba günü saat 18:30'da başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.