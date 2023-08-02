Türkiye - Polonya voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Filenin Sultanları - Hazırlık maçı
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde kazandığı şampiyonluğun ardından hazırlık maçında Polonya ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen detaylar arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer almaktadır. Peki, Türkiye - Polonya voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 02.08.2023- 16:20 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023- 16:20
A Mİlli Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Türkiye - Polonya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE - POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Türkiye - Polonya maçı 2 Ağustos Çarşamba günü saat 18:30'da başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.