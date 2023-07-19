Voleybolda temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

Voleybolda temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası’nda gelecek sezon mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 19.07.2023- 16:22 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023- 16:23