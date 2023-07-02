HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI | Hırvatistan - Türkiye voleybol maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Milletler Ligi'nde Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka sporseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hırvatistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 02.07.2023- 09:30 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023- 09:30