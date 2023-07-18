Novak Djokovic'e para cezası! Final maçında...

Sezonun 3. Grand Slam Tenis Turnuvası Wimbledon tek erkekler finalinde Carlos Alcaraz, Novak Djokovic'i devirerek şampiyon oldu. Sırp tenisçi, bu maçta raketini kırdığı için para cezasına çarptırıldı.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 18.07.2023- 10:34