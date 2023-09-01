2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Türkiye, İtalya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya ile karşılaştı.

Ay-Yıldızlılar, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanan mücadeleyi 18-25, 25-23, 15-25, 25-22 ve 15-6 setlerle 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

Organizasyonun diğer yarı final mücadelesinde ise Sırbistan ile Hollanda, 21.30'da karşı karşıya gelecek.

1. SET: Türkiye 18-25 İtalya

2. SET: Türkiye 25-23 İtalya

3. SET: Türkiye 15-25 İtalya

4. SET: Türkiye 25-22 İtalya

5. SET: Türkiye 15-6 İtalya