Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya ile karşılaştı.
Ay-Yıldızlılar, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanan mücadeleyi 18-25, 25-23, 15-25, 25-22 ve 15-6 setlerle 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.
Organizasyonun diğer yarı final mücadelesinde ise Sırbistan ile Hollanda, 21.30'da karşı karşıya gelecek.
1. SET: Türkiye 18-25 İtalya
2. SET: Türkiye 25-23 İtalya
3. SET: Türkiye 15-25 İtalya
4. SET: Türkiye 25-22 İtalya
5. SET: Türkiye 15-6 İtalya