FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya ile karşı karşıya geliyor.
Filenin Sultanları, rakibini eleyerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Filenin Sultanları'nın galip gelmesi halinde yarı finalde rakibimiz ABD-Japonya karşılaşmasının kazananı olacak.
Türkiye - İtalya karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
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TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye - Sırbistan maçı 13 Temmuz Perşembe günü TSİ 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor