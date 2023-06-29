TAYLAND TÜRKİYE MAÇI CANLI | Tayland - Türkiye voleybol maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Milletler Ligi'nde Tayland ile kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka sporseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tayland - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 29.06.2023- 09:40