İpek Öz, İsveç'te kariyerinin en önemli şampiyonluğuna ulaştı

İpek Öz, İsveç'te kariyerinin en önemli şampiyonluğuna ulaştı

Milli tenisçi İpek Öz, 40 bin dolar ödüllü Ystad Turnuvası'nda şampiyon oldu. Milli tenisçi, finalde Avustralyalı Astra Sharma'yı mağlup etti.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 25.06.2023- 17:50