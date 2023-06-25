Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 97. Gazi Koşusu’nu takip etmek için Veliefendi Hipodromu’na geldi. Yıldırım’ı hipodromda gören sarı lacivertli taraftarlar, sevgi gösterisinde bulunarak tezahürat yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 97. Gazi Koşusu'nu takip etmek için Veliefendi Hipodromu'na geldi. Aziz Yıldırım'ı hipodromda gören sarı-lacivertli taraftarlar, sevgi gösterisinde bulunarak tezahürat yaptı.

Bu yıl 97. kez koşulacak olan Gazi Koşusu öncesi Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım da koşuyu takip etmek amacıyla Veliefendi Hipodromu'na geldi. Tribündeki yerini alan Aziz Yıldırım'a sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Hipodromda bulunan Fenerbahçeli taraftarlar, Yıldırım ile fotoğraf çektirirken, 'Aziz Başkan' şeklinde tezahüratlar yaptı.

Aziz Yıldırım, taraftarların ilgisine karşılıksız kalmayarak, sarı-lacivertlileri selamladı.