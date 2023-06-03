TÜRKİYE İTALYA CANLI İZLE 📺 | Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Milletler Ligi

TÜRKİYE İTALYA CANLI İZLE 📺 | Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Milletler Ligi

A Milli Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin üçüncü maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor. Ligin ilk maçında Güney Kore'yi 3-0 mağlup eden filenin sultanları, ikinci maçında Sırbistan'ı yenmişti. Karşılaşmaya saatler kala maçın saati ve canlı yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Peki Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 03.06.2023- 17:20