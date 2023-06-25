Her yıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu, bu yıl 97. kez yapıldı. 22'si asil ve 4'ü yedek olmak üzere 26 safkanın kayıt yaptırdığı yarışı Selim Kaya'nın sahibi olduğu ve Mehmet Kaya'nın jokeyliğini yaptığı Urfa Aslanı kazandı.

Her yıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu, bu yıl 97. kez yapıldı. 22'si asil ve 4'ü yedek olmak üzere 26 safkanın kayıt yaptırdığı yarışı Selim Kaya'nın sahibi olduğu ve Mehmet Kaya'nın jokeyliğini yaptığı Urfa Aslanı kazandı.

ASİLLER

Altınsima, Anadolu Koparan, Bright Fire, Cosmic Kid, Dagmar, Head Vorker, Lord of Pelennor, Native Power, Poyri, Qualizto, Raks Star, Samurai Kajiki, Sound of Summer, The Raptor, Turdemirkır, Urfa Aslanı, Wild Danger, Chaika, Çakalın Kızı, General Briella, Horror, Moonlight Fairy.

YEDEKLER

Veni Vici, Masterclassman, Sellyboy, Azmin Zaferi.

97. GAZİ KOŞUSU ÖDÜL NE KADAR?

2 bin 400 metrelik çim pistte yapılan Gazi Koşusu'nun bu yılki birincilik ikramiyesi ise 5 milyon lira olarak belirlendi.