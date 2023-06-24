TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI CANLI | Türkiye - Çekya voleybol maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız ile Çekya, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final’in yarı finalinde kozlarını paylaşacak. Maücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki Türkiye - Çekya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 24.06.2023- 13:47