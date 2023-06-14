FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta ilk maçında Hollanda ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, karşılaşmayı 3-0 kazandı.
1. Set Sonucu: Türkiye 31- 29 Hollanda
2. Set Sonucu: Türkiye 25- 21 Hollanda
3. Set Sonucu: Türkiye 25-15 Hollanda
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Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nde Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 14.06.2023- 17:13
FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta ilk maçında Hollanda ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, karşılaşmayı 3-0 kazandı.