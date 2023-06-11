Novak Djokovic tarihe geçti!

Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Norveçli Casper Ruud'u 3-0 yenen Sırp raket Novak Djokovic şampiyon oldu. Bu galibiyetle birlikte erkekler tenis tarihinin en çok grand slam kazanan tenisçisi oldu.

Novak Djokovic, Fransa Açık finalinde Casper Ruud'u 3-0 mağlup etti ve 23'üncü Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı.

Fransa Açık tek erkekler finalinde Sırp raket Novak Djokovic ile Norveçli raket Casper Ruud karşı karşıya geldi. Paris'te Philippe-Chatrier Kortu'nda oynanan karşılaşmayı Djokovic; 7-6, 6-3 ve 7-5'lik setler sonucu 3-0 kazandı. Bu sonucun ardından Djokovic, 23'üncü Grand Slam şampiyonluğunu elde ederek 22 şampiyonluğu bulunan İspanyol raket Rafael Nadal'ın rekorunu kırdı ve 4 Grand Slam'de en az üçer kez zafer elde eden ilk tenisçi olarak tarihe geçti.