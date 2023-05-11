Sultanlar Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor. Eczacıbaşı, Burhan Felek Spor Salonu'nda Fenerbahçe Opet'i ağırlıyor. Seride 2-0 önde olan Fenerbahçe kazanması halinde şampiyon olacak. Kritik müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Sultanlar Ligi playoff heyecanı, Misli.com Sultanlar Ligi'nde final etabı üçüncü maçı ile devam ediyor. Eczacıbaşı, Fenerbahçe Opet'i konuk ediyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz..

ECZACIBAŞI - FENERBAHÇE OPET CANLI İZLE

ECZACIBAŞI - FENERBAHÇE OPET VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit karşılaşıyor. Müsabaka, 11 Mayıs Perşembe günü saat 19:30'da başladı. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.