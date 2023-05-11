Sultanlar Ligi playoff heyecanı, Misli.com Sultanlar Ligi'nde final etabı üçüncü maçı ile devam ediyor. Eczacıbaşı, Fenerbahçe Opet'i konuk ediyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz..
ECZACIBAŞI - FENERBAHÇE OPET CANLI İZLE
ECZACIBAŞI - FENERBAHÇE OPET VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit karşılaşıyor. Müsabaka, 11 Mayıs Perşembe günü saat 19:30'da başladı. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.