A Milli Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ikinci maçında Sırbistan ile kozlarını paylaşıyor. Oynadığı ilk maçta Güney Kore'yi 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, 2'de 2 yapmak için sahaya çıktı. Türkiye - Sırbistan karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

A Milli Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin ikinci maçında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Türkiye - Sırbistan voleybol maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE - SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Sırbistan maçı 1 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanıyor.

GÜNEY KORE'YE KARŞI 3-0'LIK ÜSTÜNLÜK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Güney Kore'yi 3-0 yendi.

2023 yılındaki ilk sınavını FIVB Milletler Ligi'nde veren ay-yıldızlı ekip, 1. Grup'taki ilk maçında Antalya Spor Salonu'nda Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Seyircinin yoğun ilgi gösterdiği müsabakaya her iki takım da iyi başladı. İlk sette rakibine üstünlük kuran "Filenin Sultanları", setin sonlarına doğru 9 sayılık (11-20) farka ulaştı. Güney Kore, bloklarla A Milli Takım'ı durdurmaya çalışsa da hata yapmayan ay-yıldızlılar, ilk seti 11 sayı farkla 25-14 önde bitirdi.

İkinci sete hızlı başlayan Güney Kore'nin 4 sayılık üstünlüğü sonrası farkı kapatan ve oyuna yeniden hakim olan A Milli Takım, kalan bölümde daha az hata yaptı ve ikinci seti de 25-17 üstün tamamladı. Her iki ülkenin karşılıklı sayılar aldığı üçüncü seti ay-yıldızlılar, etkili oyunuyla 26-24, maçı da 3-0 kazandı.