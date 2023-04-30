2023 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley final maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek. Peki, VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

2023 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de heyecan tam gaz devam ediyor. Final maçında VakıfBank ve Fenerbahçe Opet kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, VakıfBank - Fenerbahçe Opet voleybol maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

VAKIFBANK FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

2023 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley final maçında VakıfBank - Fenerbahçe Opet karşılaşacak. Müsabaka, 30 Nisan Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Maçı TRT Spor Yıldız canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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