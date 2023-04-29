İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 25-22, 20-25, 24-26, 25-21 ve 10-15'lik skorlarla sona erdi. Kupa Voley'de pazar günü Vakıfbank ile Fenerbahçe Opet arasında oynanacak şampiyonluk maçı aynı salonda saat 16.00'da başlayacak.
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu
TÜRK HAVA YOLLARI: Naz, Şeyma, Dicle, Kingdon, Orthmann, Maglio, Melis, Ada, Buse
FENERBAHÇE OPET: Eda, Carneiro, Fedorovtseva, Aslı, Vargas, Ana Cristina, Gizem, Lazareva, Cansu, Buse, Vuchkova, Meliha
SETLER: 25-22, 20-25, 24-26, 25-21, 10-15
SÜRE: 126 dakika (27, 26, 30, 27, 16)